Mokhtari gewann das zweite Ringen-Gold für den Iran

Die Asian Wrestling Championships begannen gestern in Ulaanbaatar, Mongolei und enden heute (Mittwoch) mit der Vorstellung der besten Einzelkämpfer und Teams.

In der Gewichtsklasse 72 kg besiegte Mohammad Reza Mokhtari, der Fünfte bei den Weltmeisterschaften 2021 in Oslo, in der ersten Runde Adilkhan Nurlanbekov aus Kirgisistan mit 9:0 und zog damit ins Halbfinale ein.

Er besiegte auch Mirzabek Rahmatov aus Usbekistan mit 9: 0 und erreichte das Finale.

Mokhtari besiegte im Finale den Kasachstaner Abilkhan Amziyev mit 4:1 und gewann eine Goldmedaille. Dies ist das zweite Gold des iranischen Teams in den asiatischen Meisterschaftskämpfen.