Rasmus Paludan, der Vorsitzende einer dänischen extremistischen Partei, die auch die schwedische Staatsbürgerschaft besitzt, hat in einer vorgeplanten Operation mit der schwedischen Polizei den Koran in der Innenstadt von Linköping in Brand gesteckt.

Paludan, bekannt für seine antiislamistischen Aktivitäten, wiederholte dasselbe am Donnerstag, dem 14. April, in Rinkeby, als er von der Polizei die Erlaubnis erhielt, seine Anhänger zu versammeln.

Diese provokative Aktion löste eine Welle von Protesten und eine weltweite Verurteilung dieses antiislamischen Akts aus.

Inzwischen wurden die schwedische Polizei und Regierung von vielen prominenten Beamten und Persönlichkeiten dafür kritisiert, dass sie diese Aktion, die eine klare Verletzung der Menschenrechte und aus rechtlicher Sicht ein Verbrechen darstellt, nicht ernst genommen haben.

Michael Sebastian Abbasi, Direktor des Zentrums für muslimische Beziehungen in Dänemark, beschuldigte Rasmus, Unruhen gegen Muslime zu schüren.

Er kritisierte auch die Polizei und sagte, dass die Polizei ihm eine solche Erlaubnis nicht hätte geben sollen, und viele beschuldigen die Polizei dafür.

„Wir warten auf die sofortige, starke und klare Reaktion dieses Landes im Umgang mit den Tätern dieser beleidigenden Tat“, fügte er hinzu.

Saudi-Arabien, Ägypten, Jordanien, Katar, Indonesien, Irak usw. betrachteten diese Aktion ebenfalls als provokativ und als Beleidigung des Heiligen.

Dies zeigt die Missachtung von Rechten durch den Westen, auf die er oft bestanden hat. Die doppelte Herangehensweise der westlichen Länder an die Frage der Handlungsfreiheit ist, als gäbe es Freiheit für indigene Bürger, aber nicht für Einwanderer.