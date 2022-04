Der Kurzfilm aus dem Iran wird beim Fresh Int’l Film Festival ausgezeichnet

Im Gespräch mit IRNA sagte Mohammad Hossein Abedi, Leiter des Jugendkinovereins Alborz, der Dokumentarfilm erzähle die Geschichte eines 10-jährigen Mädchens, das sich über das Schnarchen seines Vaters beschwert.

Laut seiner offiziellen Website „wurde Fresh Film 1997 als Videowettbewerb der irischen Schule gegründet und war ursprünglich ein Schulwettbewerb für Sekundarschüler. Seitdem hat es sich zu einer ganzjährigen Organisation entwickelt, die sich auf nationale und internationale Filmemacher der Grund- und Sekundarstufe konzentriert.“

Das „Fresh International Film Festival“ umfasst jetzt „Ireland’s Young Filmmaker of the Year Awards“, die drei Sektionen bilden: Junior (7–12 Jahre), Senior (12–18 Jahre), The International (7–19 Jahre). Jede Sektion steht einzelnen Filmemachern, Schulen, Jugendlichen und Gemeindegruppen offen.