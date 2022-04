Der Sieg der Mädchen-Volleyballmannschaft gegen die Vertreterin Italiens

Iranische Jungen- und Mädchen-Volleyballteams wurden zum italienischen Cornacchia Cup geschickt.

Das Turnier begann am 16. April in der italienischen Stadt Pordenone, und heute spielte die iranische Jugend-Volleyballmannschaft der Mädchen in ihrem dritten und letzten Spiel in der Gruppenphase gegen Domovip Poursia aus Italien.

Die iranische Mädchenmannschaft besiegte die italienische Mannschaft mit 3:0 mit 25:7, 25:20 und 25:19 und belegte mit einem Sieg und zwei Niederlagen den dritten Platz in der vierten Gruppentabelle.

Die Spiele der Gruppenphase des Cornacchia Cups sind vorbei und die iranische Jugendmannschaft der Mädchen spielt heute Abend im Viertelfinale.