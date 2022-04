Facebook hat die „iFilm 2“-Seite gelöscht

Ahmad Norouzi schrieb auf seiner persönlichen Seite über den Schritt von Facebook, die iFilm 2-Kanalseite zu entfernen: In Tagen, in denen Aufrührer alles daran gesetzt haben, Spannungen zwischen den Menschen im Iran und in Afghanistan zu provozieren, nutzen die Vereinigten Staaten ihre Dominanz im Web-Austauschraum, um ihre gewünschte Erzählung zu dominieren.

Kürzlich wurde die Facebook-Seite von iFilm 2 TV, die keine politischen Inhalte sendet, entfernt, damit der zweitbeliebteste Fernsehkanal des afghanischen Volkes nicht in diesem sozialen Netzwerk zugelassen wird.

IFilm 2 ist ein dedizierter Kanal von iFilm für die Ausstrahlung iranischer Serien und Filme an ein persischsprachiges nicht-iranisches Publikum, insbesondere in Afghanistan und Tadschikistan.