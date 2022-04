Imran Khan kündigte am Samstagabend vor einer großen Versammlung von Fans an: „Die Menschen in Pakistan sind wach und werden niemals der amerikanischen Verschwörung erliegen.“

Er erklärte in der Stadt Karachi über die Intervention der US-Botschaft in Islamabad, um einen Plan zum Regimewechsel in Pakistan voranzutreiben, und die geheimen Treffen mit einigen internen Faktoren und Politikern.

Die politischen Unruhen im Land dauern an, und trotz der Bildung einer neuen Regierung unter Führung von „Shahbaz Sharif“ geht der Kampf zwischen den regierenden Parteien und der Opposition weiter.

Die von Imran Khan geführte Partei hat sich gegen die neue pakistanische Regierung ausgesprochen und gedroht, dass die politischen Demonstrationen und Kundgebungen in allen pakistanischen Städten fortgesetzt würden, wenn keine vorgezogenen Wahlen abgehalten würden.

Die Vereinigten Staaten lehnen die Unabhängigkeit Pakistans in den internationalen Beziehungen und in der Außenpolitik ab und sabotieren insbesondere die Beziehungen Islamabads zu anderen Ländern, einschließlich Russland.