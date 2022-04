Afghanen überreichten der iranischen Botschaft in Kabul Blumen

Heute Morgen versammelte sich eine Gruppe afghanischer Bürger vor der iranischen Botschaft in Kabul, um den Angriff der Aufständischen auf iranische diplomatische Einrichtungen in ihrem Land zu verurteilen, berichtete Afghanistans '8 Sobh' Zeitung.

Nachdem sie dem Botschaftspersonal Blumen überreicht hatten, verlasen sie eine Resolution, in der sie die beiden Nationen Afghanistan und Iran auffordern, „gegen die Heuchelei der Feinde der beiden Nationen wachsam zu sein“.

'Wenn gestern eine Reihe von voreingenommenen Personen die Tür des iranischen Konsulats in Herat beworfen hat, überreichen wir heute im Namen des afghanischen Volkes der iranischen Botschaft in Kabul Blumen als Zeichen der Brüderlichkeit und Freundschaft.', heißt es in der Resolution.

Iinzwischen besuchte eine Gruppe von Menschen aus Herat, darunter Geschäftsleute und prominente Persönlichkeiten, das iranische Konsulat in der Provinz, verurteilte den Angriff auf diese diplomatische Mission und schätzte die iranischen Dienste für Afghanistan.

Diese Aktion afghanischer Bürger findet zwei Tage nach dem Vorfall am Montag vor der iranischen Botschaft in Kabul und dem iranischen Konsulat in Herat statt.

Ein Vorfall, bei dem mehrere Afghanen vor der iranischen Botschaft in Kabul und ihrem Konsulat in Herat protestierten und nach einem Angriff auf das iranische Konsulatsgebäude in Herat Reifen verbrannten und haben dessen Überwachungskameras gebrochen.