Zuvor beendete auch unser junger Schütze Sajjad Pourhosseini seine Arbeit in dieser Kategorie der Männer, nachdem er das Finale erreicht und den fünften Titel gewonnen hatte.

Das Sportereignis begann am 9. April in den Einrichtungen des Military Sports Shooting Center in Rio de Janeiro und endet am 19. des Monats.