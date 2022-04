Schüsse in New Yorker U-Bahn-Station: Die Zahl der Verletzten stieg auf 29

New York (IRNA) - Bei Schüssen in einer New Yorker U-Bahn-Station sind 29 Menschen verletzt worden. An einer U-Bahn-Station im New Yorker Stadtteil Brooklyn ist auf mehrere Menschen geschossen worden. Für Hinweise auf den Täter des New Yorker U-Bahn-Schießerei-Vorfalls wurde eine Belohnung von 50.000 US-Dollar ausgeschrieben.

Die Gewalttat ereignete sich an der Metrostation 36th Street im eher ärmlichen Viertel Sunset Park südlich von Manhattan. Die Zahl der Verletzten hat 29 erreicht, die in drei örtliche Krankenhäuser eingeliefert wurden, und keiner der Verletzten befindet sich in einem ernsthaften Zustand. Berichten zufolge wurden 10 Personen durch direktes Feuer verletzt und der Rest wurde verletzt. Unterdessen sagte der US-Präsident Joe Biden am Dienstag, seine Regierung werde ihre Bemühungen fortsetzen, bis ein Verdächtiger der Schießerei in der U-Bahn von Brooklyn am Dienstagmorgen gefunden sei. Der Präsident sagte, sein Team stehe in Kontakt mit dem Bürgermeister von New York und dem Polizeikommissar der Stadt. „Das Justizministerium und das FBI arbeiten vor Ort eng mit der New Yorker Polizei zusammen“, fügte er hinzu. Das öffentliche Verkehrssystem in den Vereinigten Staaten ist in Alarmbereitschaft, und US-Beamte fordern die Menschen auf, Anomalien zu melden. Der Bürgermeister von New York sagte, es sei zu früh, um eine Schießerei in der U-Bahn von Brooklyn einzureichen, bei der 16 Menschen bei der tödlichen Schießerei verletzt wurden, aber was passierte, war „Terror“. Die Schießerei kommt, als US-Präsident Joe Biden gestern endlich gezwungen wurde, die Produktion nicht registrierter Waffen im Land zu verbieten. Die Todesfälle durch Schusswaffen in den Vereinigten Staaten haben im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 zugenommen. Im Jahr 2021 wurden in den Vereinigten Staaten 20.726 Todesfälle durch Schusswaffen registriert. Laut CNN kommen auf 100 Amerikaner unglaubliche 120 Schusswaffen, was für die Welt unglaublich ist.