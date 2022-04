Die Annullierung iranischer Visa aus Katar für WM-Zuschauer wird geprüft

In Bezug auf das Angebot der Städte Kish und Qeshm, WM-Fans zu beherbergen, sagte Ezatullah Zarghami: „Die Weltmeisterschaft in Katar ist eine gute Gelegenheit für Zuschauer, die Freizonen des Iran und das touristische Potenzial des Landes zu besuchen.'

Er fügte hinzu: 'Inseln wie Kish und Qeshm haben aufgrund ihrer geeigneten Infrastruktur und Nähe zum Austragungsort des Turniers einen komparativen Vorteil.'

Zarghami erklärte: 'Die Free Zones Management Organization macht in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für kulturelles Erbe, Kunsthandwerk und Tourismus geeignete Pläne für den Empfang, die Unterbringung und den Tourismus der WM-Fans in Katar.'

Heute betonte auch der Vizepräsident die Entwicklung eines einwöchigen umfassenden Kooperationsprogramms zwischen dem Iran und Katar und kündigte an, dass sich der Iran auf die Ankunft ausländischer Touristen und katarischer Fußballzuschauer im Jahr 2022 vorbereite.

'Mohammad Mokhber' sagte am Dienstag beim zweiten Besprechungstreffen im Zusammenhang mit der Weltmeisterschaft in Katar und der Nutzung der Kapazität des Iran, Touristen in das Land zu locken, die aktive und effektive Präsenz des Privatsektors in diesem Bereich.

In diesem Zusammenhang wies der Mokhber die zuständigen Institutionen an, innerhalb einer Woche einen umfassenden Kooperationsplan zwischen dem Iran und Katar zu formulieren und bekannt zu geben, um den geplanten Einsatzplan jeder Stelle festzulegen und umzusetzen.