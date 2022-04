Der Rekord der Kapazitätssteigerung des Kraftwerks wird in diesem Jahr gebrochen

'Mohsen Tarztalab' fügte in der Fachsitzung der Manager der Elektrizitätswirtschaft des Landes hinzu: Die Kapazität der Wärmekraftwerke des Landes hat 70.000 MW überschritten.

Derzeit sind 129 Kraftwerke in Form von 590 thermischen Stromerzeugungseinheiten in Betrieb, von denen 67,5% dieser Kapazität im privaten Sektor liegen.

'Im vergangenen Jahr wurden 82 Prozent des benötigten Brennstoffs mit Erdgas versorgt, und die Stromerzeugung aller Kraftwerke im Land (Wärme-, Erneuerbare, Atom- und Wasserkraft) erreichte 359 Milliarden Kilowattstunden, von denen etwa 95 Prozent von Wärmekraftwerken produziert wurden', sagte Tarzitaleb.

Er sagte: 'Laut Plan werden in der ersten Hälfte dieses Jahres 3.686 MW und in der zweiten Jahreshälfte 1.840 MW an neuen Heizblöcken in den Kreislauf gehen, was eine in den letzten Jahrzehnten beispiellose Kapazitätssteigerung darstellt und ist ein neuer Rekord in diesem Bereich.'