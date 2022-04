2 Tote und 10 Verletzte bei Schießerei in einem Restaurant in USA

Teheran (IRNA) - Bei einer Schießerei in einem Restaurant in Iowa sind eine Frau und ein Mann getötet und zehn weitere verletzt worden, kündigten die US-Beamte an.

Wayne German, Polizeichef von Cedar Rapids City, sagte, die Ermittler glauben, dass die beiden Männer am Sonntag um 1:30 Uhr (Ortszeit) mehr als 12 Schüsse in den Restaurant abgefeuert haben. Er sagte, Polizisten, die aufgrund eines früheren Vorfalls vor dem Restaurant waren, seien in das Restaurant gestürmt. German fügte hinzu, dass sich einer der Verletzten in einem kritischen Zustand befinden soll. Die Polizei fahndet nach den Männern, aber es wurden keine Festnahmen vorgenommen. Gestern berichteten US-Medien, dass bei einer Schießerei im US-Bundesstaat Georgia drei Menschen getötet und Waffen des Platzes gestohlen worden seien. Laut amerikanischen Medienberichten haben viele amerikanische Städte, etwa zwei Drittel der 40 größten Städte des Landes, im Vergleich zu den Vorjahren eine beispiellose Rekordzahl an Morden und Tötungen erlebt. Laut CNN kommen auf 100 Amerikaner unglaubliche 120 Schusswaffen, was für die ganze Welt unglaublich ist.