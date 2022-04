Erklärung von 250 Abgeordneten des iranischen Parlaments zu den Wiener Gesprächen

Am Ende der öffentlichen Sitzung der Islamischen Konsultativversammlung am Sonntag, dem 10. April, wurde eine von mehr als 250 Delegierten unterzeichnete Erklärung zu den Wiener Gesprächen an den Präsidenten verlesen.

Auszüge aus der Erklärung lauten:

1. Die Erfahrung früherer Verhandlungen zeigt, dass die mangelnde Bereitschaft der Vereinigten Staaten und der Verhandlungsparteien, die erforderlichen Garantien zu geben, nicht nur den nationalen Interessen des Landes nicht wirklich diente, sondern auch den nationalen Interessen schadete und das Abkommen scheiterte wegen des US-Rückzugs.

2- Eine der Hauptbedingungen für Verhandlungen ist das Fehlen von Drohungen nach der Einigung, aber das Vorhandensein eines Auslösemechanismus bedeutet praktisch, die Drohung und das Scheitern der Verhandlung aufrechtzuerhalten. Daher ist es notwendig, die notwendigen Garantien zu erhalten, damit im Falle einer Einigung der USA über das Atomabkommen dieser Mechanismus nicht unter verschiedenen Vorwänden angewendet wird.

3. Leider haben die Vereinigten Staaten während der Verhandlungen neue Sanktionen gegen Personen, Institutionen und Geräte erlassen, die auf eine destruktive Absicht im Verlauf der Verhandlungen hindeuten. Daher ist es notwendig, die Verhängung neuer Sanktionen in den Verhandlungen ausdrücklich zu untersagen und auch zu erklären, dass die aufgehobenen Sanktionen nicht erneut verhängt werden.

4. Die Islamische Republik Iran hat das Recht, Öl in jedes Land und in dem von den Parteien vereinbarten Umfang im Rahmen der von der OPEC vor der Verhängung von Sanktionen festgelegten Quote und entsprechend der Position der Islamischen Republik Iran zu exportieren und die entsprechenden Beträge über das Bankensystem erhalten.

5. Der Transfer von finanziellen Ressourcen der Islamischen Republik Iran, einschließlich der aus dem Verkauf von Öl und blockierten Ressourcen aus allen Ländern stammenden Ressourcen, ist das Recht der Islamischen Republik und die Verhandlungsländer müssen die Hindernisse in dieser Richtung beseitigen.

Die iranischen Parlamentarier unterstützten die revolutionäre Regierung und erklärten, dass sie die Verhandlungen genau beobachten und vereinbarten mit der Regierung, die nationalen Interessen zu schützen.