Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte heute bei einem Treffen im Außenministerium: 'Wir im diplomatischen Apparat sind bereit, dazu beizutragen, die Fähigkeit wissensbasierter Unternehmen zu stärken und ihre Produkte zu exportieren, um Arbeitsplätze zu schaffen.'

'Wir wollen sicherlich, dass die Sanktionen aufgehoben werden, aber es ist ehrenhaft und nachhaltig, und Herr Raisi betont, dass der Fokus nicht auf Wien liegen sollte.', fügte er hinzu.

Der Leiter des diplomatischen Dienstes sagte: 'Wir haben Ergebnisse in technischen Gesprächen mit drei europäischen Ländern erzielt. Gleichzeitig erklärten wir unsere Ablehnung des Krieges und der Verhängung einseitiger Sanktionen.'

'Bei meinem Besuch in Moskau haben wir uns mit der russischen Seite darauf verständigt, dass Russland kein Hindernis darstellen würde, wenn in den Wiener Gesprächen unsere roten Linien eingehalten und der Punkt der Einigung erreicht würden.', fügte er hinzu.

Er fuhr fort: 'Die amerikanische Seite hat in den letzten zwei oder drei Wochen Übertreibungen vorgebracht, die mit einigen Absätzen des Textes in Konflikt stehen. Sie sind daran interessiert, außerhalb der Verhandlungen neue Bedingungen im Bereich der Aufhebung von Sanktionen zu stellen. Wir sahen kein Interesse an direkten Gesprächen mit den Vereinigten Staaten. Sie bestanden oft auf Verhandlungen, und wir sagten, wenn Sie in gutem Glauben sind, unternehmen Sie ein oder zwei praktische Schritte.'

'Der Weg zur Diplomatie ist noch offen. Unterdessen stehen drei europäische Länder, China und Russland, der US-Extravaganz kritisch gegenüber.', sagte er.

Amir Abdollahian stellte fest: 'Wir werden den Weg der Diplomatie fortsetzen, um eine würdige, gute und dauerhafte Einigung zu erzielen.'