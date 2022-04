Wie ist der Iran dem Club der Impfstoffexporteure beigetreten?

Die ersten offiziell bestätigten Fälle einer Coronavirus-Infektion sind am 19. Februar 2020 in der iranischen Stadt Qom im Süden Teherans aufgetreten. 2 Menschen starben in den ersten Tagen der Ausbreitung der Pandemie im Land.

Der Anstieg der Zahl der Opfer des Coronavirus hat das iranische Gesundheitsministerium veranlasst, im Zusammenhang mit der alarmierenden Situation im Land neue Beschränkungen einzuführen.

Einschränkungen aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus im Iran

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu bekämpfen, hat die iranische Regierung einen Plan zur „sozialen Distanzierung“ vorgestellt, dem zufolge:

Außerdem müssen alle Bürger ausnahmslos Schutzmasken tragen.

Mit der zunehmenden Verbreitung der Krankheit und dem Tod von mehr Landsleuten wurde im Land das Nationale Anti-Corona-Hauptquartier gebildet, und schließlich wurde ein Plan namens „Soziale Distanzierung“ auf die Tagesordnung der Behörden gesetzt.

Es wurde beschlossen, dass jeder Mitarbeiter, der die Gesundheitsprotokolle nicht befolgt, mit einer Geldstrafe belegt wird.

Obwohl die Nichtverfügbarkeit von Gesundheitsartikeln den Menschen eine Zeit lang Probleme bereitete, wurde der Iran durch die Bemühungen der Menschen und Forscher des Landes in kurzer Zeit zu einem der größten Hersteller von Masken und Gesundheitsartikeln sowie Diagnosekits.

Obwohl die vierte Welle der Krankheit erschreckender war als die vorherigen Wellen, ließ die Nachricht von der Herstellung des Impfstoffs in einigen europäischen Ländern das Licht der Hoffnung in den Herzen wieder aufleben.

Angesichts der Situation des Landes und der Notwendigkeit, 120 Millionen Impfstoffdosen zu liefern, prognostizierte das Gesundheitsministerium, dass mindestens zwei Drittel des vom Land benötigten Impfstoffs aus einheimischer Produktion stammen würden.

Seit Frühjahr und Sommer vergangenen Jahres steht die Produktion des Covid-Impfstoffs auf der Agenda.

Barakat, Razi Cov Pars, Noura, Fakhra, SpikoGen und PastoCovac gehörten zu den Impfstoffen, die nacheinander durch die Bemühungen unserer Forscher enthüllt wurden, und der Barakat-Impfstoff war der erste iranische Impfstoff, der eine Lizenz erhielt.

Aber die Sanktionen haben nicht nur die Produktion iranischer Impfstoffe nicht verhindert, sondern auch die Produktion von Corona-Impfstoffen im Land erhöht, sodass bisher mehr als 38 Millionen Impfdosen von iranischen Impfstoffherstellern hergestellt wurden.

Glücklicherweise konnte die 13. Regierung in sieben Monaten mehr als 200 Millionen Impfstoffdosen bereitstellen, sodass sich die Menschen keine Sorgen um eine Impfung machen mussten.