Gharibabadi protestiert gegen die gewaltsame Behandlung einer Iranerin durch die dänische Polizei

Kazem Gharibabadi sandte einen Brief an den dänischen Einwanderungsminister Mattias Tesfaye, in dem er gegen die grausame und unmenschliche Behandlung einer iranischen Frau durch die dänische Polizei protestierte.

Er nannte Gewalt und unmenschliche Behandlung auch einen Verstoß gegen die Verpflichtungen Dänemarks zu den Rechten des Kindes, das Verbot von Gewalt gegen Frauen, einen Verstoß gegen Artikel 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und Artikel 7 des Internationalen Pakts über bürgerliche und politische Rechte.

Er forderte den Minister für Einwanderung und andere zuständige dänische Behörden auf, solche Maßnahmen zu stoppen und die Abschiebung der Frau zu verhindern.