Ausstellung kostenloser Visa für Ausländer während der WM in Katar

Teheran (IRNA) - Um ausländische Staatsangehörige zur Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu ermutigen, schlug das Außenministerium vor, Antragstellern, die in jenen Tagen in den Iran reisen, kostenlose Visa auszustellen.

Nach dem Vorschlag können Staatsangehörige von Ländern, deren Fußballmannschaften sich für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar qualifiziert haben, ein kostenloses Visum für eine oder zwei Einreisereisen mit einer Gültigkeit von zwei Monaten und einem 20-tägigen Aufenthalt beantragen, indem sie sich registrieren. Auch Staatsangehörige aller Länder (außer Staatsangehörige Afghanistans, Pakistans, Indiens, Bangladeschs, Somalias, Sri Lankas), die Anspruch auf ein Touristenvisum haben, sowie Staatsangehörige der Vereinigten Staaten, des Vereinigten Königreichs und Kanadas, deren Visumanträge wie bisher bearbeitet wurden können ein kostenloses Visum beantragen. Bürger von Ländern, die an der Weltmeisterschaft in Katar durch Transit teilnehmen möchten, können durch Vorlage der erforderlichen Dokumente (im Visasystem) mehrere kostenlose Visa mit einer zweimonatigen Gültigkeitsdauer von 20 Tagen beantragen. Mit der Entwicklung der Gesellschaft und der Mechanisierung des Lebens in den letzten Jahren hat der Sport als dynamische Aktivität eine herausragende Rolle und einen herausragenden Platz im Leben der Menschen eingenommen und ist zu einem sozialen Phänomen geworden.