Die militärische Präsenz unfreundlicher Länder in den Meeresgewässern der Region ist nicht gerechtfertigt

Am Samstag nahm Admiral Shahram Irani an der Begrüßungszeremonie der 80. Kampfausbildungsflotte der Marine der Armee der Islamischen Republik Iran und der Expeditionsflotte der Ionesischen Übung 2022 (IMAX) von Indien im Hafen von Goa teil.

Er erklärte: 'Gleichzeitig schickten wir zwei Flotten in die Ozeangewässer, von denen eine für die Eskorte der Schiffe verantwortlich war, und führten wir auch die Studenten der Imam-Khomeini-Militäruniversität vor Ort, um das notwendige Training in den Tiefen des Ozeans zu erleben.'

Er fügte hinzu: 'Die Mission wurde sehr gut durchgeführt und da diese Operation vor Ort war, hatte sie sicherlich eine sehr hohe Ausbildungsqualität.'

Ihm zufolge konnte glücklicherweise der Dena-Zerstörer diese Übung mit voller Autorität durchführen.

Der Kommandant der Marine der Armee der Islamischen Republik Iran fuhr fort: 'Unser Ziel war es, uns selbst und die Verteidigungsfähigkeit unseres Landes zu beweisen, die humanitäre Kultur der Iraner und das heilige System der Islamischen Republik der Welt vorzustellen.'

'Unsere Botschaft an die nicht-regionalen und nicht-freundlichen Länder ist, dass es in unserer Region die notwendige Autorität gibt und es keine Rechtfertigung für ihre Präsenz in den Gewässern dieser Region gibt.', stellte er fest.