Der AEOI-Chef fordert die IAEO nachdrücklich auf, ihre rechtlichen Verpflichtungen zu erfüllen

Bei einer Zeremonie anlässlich des Nationalen Tages der Nukleartechnologie im Iran am Samstag, an der Präsident Ebrahim Raisi teilnahm, sagte Eslami, dass es der AEOI gelungen sei, in Zusammenarbeit mit einer Gruppe iranischer Experten ein „umfassendes strategisches Dokument für die Entwicklung der Nuklearindustrie“ für die nächsten zwei Jahrzehnte vorzubereiten.

„Dieses Dokument wird ebenfalls vorbereitet und nach Fertigstellung der Internationalen Atomenergiebehörde vorgelegt“, fügte er hinzu.

„Im persischen Jahr 1400 fügte die Atomic Energy Organization of Iran ihren Errungenschaften etwa 77 neue Errungenschaften hinzu. Darunter sind 29 Erfolge im Bereich Kernbrennstoffe, 19 Erfolge im Bereich Forschung und Entwicklung, 15 Erfolge im Bereich Energieversorgung und 14 Erfolge im Bereich Strahlenanwendung“, betonte Eslami.

Am Nationalen Tag der Nukleartechnologie besuchte der iranische Präsident am Samstag die neuen Errungenschaften iranischer Wissenschaftler auf dem Gebiet der friedlichen nuklearen Aktivitäten und enthüllte neun neue Errungenschaften.

Seyyed Ebrahim Raisi besuchte auch andere wissenschaftliche und friedliche Errungenschaften des Landes in den vergangenen Jahren, darunter verschiedene Generationen von im Iran hergestellten Zentrifugen.