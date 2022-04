Teheran (IRNA) - Unter Hinweis auf die Krise in der Ukraine lehnte der iranische Außenminister den Krieg und verhängte Sanktionen ab, und erklärte: „Die Islamische Republik Iran will sich auf eine politische Lösung in der Ukraine konzentrieren.“

Amir Abdollahian und Péter Szijjártó sprachen über die bilateralen Beziehungen, die Wiener Gespräche und die Ukraine-Krise. Amir Abdollahin kündigte die Bereitschaft der Islamischen Republik Iran an, die Beziehungen zu Ungarn auszubauen und die Vereinbarungen der „Zweiten Gemeinsamen Wirtschaftskommission der beiden Länder“ in verschiedenen Bereichen umzusetzen. „Bei den Verhandlungen im Anschluss an die Initiativen des Iran wurden erhebliche Fortschritte erzielt, aber einige wichtige Fragen bleiben zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten bestehen“, fügte er hinzu. Er betonte die Ernsthaftigkeit des Iran, eine gute und dauerhafte Einigung zu erzielen, wenn die amerikanische Seite realistisch sei. Der ungarische Außenminister betonte in diesem Telefongespräch auch, dass er sich im Rahmen der Außenpolitik der ungarischen Regierung für die Entwicklung der bilateralen Zusammenarbeit mit der Islamischen Republik Iran einsetze. „Der konstruktive Ansatz des Iran im Hinblick auf eine endgültige Einigung ist von unschätzbarem Wert“, betonte er. Der iranische Außenminister dankte ferner seinem ungarischen Amtskollegen für seine humanitäre Hilfe bei der Erleichterung des Transfers von in der Ukraine lebenden Iranern durch Ungarn.