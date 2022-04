Iran: Die Nachrichten einiger ausländischer Medien über den neuen Bericht der IAEO sind nicht korrekt

„Dies ist ein aktueller technischer Bericht des Generaldirektors der Internationalen Atomenergiebehörde in Übereinstimmung mit der Sicherheitsratsresolution 2231, der die Mitglieder über die neuesten Entwicklungen sowie neue technische Informationen in Bezug auf die nuklearen Aktivitäten des Iran informiert“, sagte Mohammad Reza Ghaebi gegenüber Reportern.

„Es wurde auch berichtet, dass der Iran der IAEO am 4. April mitgeteilt hatte, dass er alle Zentrifugen-Produktionsmaschinen in Karaj nach Natanz verlegt hatte, und am selben Tag bestätigten die IAEO-Inspektoren, dass sie alle inaktiv waren“, fügte er hinzu.