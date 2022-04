Der monatliche Handel des Landes trotz der Sanktionen unterbrochen

Teheran (IRNA) – Der iranische Zollsprecher sagte: „Der Nichtölhandel des Landes erreichte im letzten Monat des Jahres 1400 11.533.000.000 Dollar und erreichte damit den höchsten Handelswert in einem Monat in den letzten Jahren, insbesondere trotz der Eskalation der Sanktionen und des maximalen Drucks des Herrschaftssystems in den letzten vier Jahren.

„Am gesamten Außenhandel in diesem Monat betrug der Exportanteil 10.117.000 Tonnen im Wert von 5.102.000.000 Dollar und der Importanteil 4.422.000 Tonnen Waren im Wert von 6.436.000.000 Dollar“, erklärte Seyyed Rohollah Latifi am Mittwoch. „4.422.000 Tonnen importierter Waren im Wert von 6.436.000.000 Dollar wurden in diesem Zeitraum abgefertigt“, fügte er hinzu. Im Jahr 1400 wurden etwa 122 Millionen Tonnen iranischer Waren im Wert von 48 Milliarden Dollar in alle Teile der Welt exportiert und mehr als 40 Millionen Tonnen Waren im Wert von 52 Milliarden Dollar in das Land importiert.