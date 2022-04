Ein umfassendes strategisches Dokument zur nuklearen Entwicklung wird in Kürze vorgestellt

Teheran (IRNA) - In Bezug auf den bevorstehenden Nationalen Tag der Kernenergie sagte der Regierungssprecher, Ali Bahadori Jahromi: „Das umfassende strategische Dokument für die Entwicklung der Kernenergie des Landes wird am 9. April in einer von der Atomenergieorganisation veranstalteten Zeremonie enthüllt.“

Am 9. April wird in Verbindung mit dem Nationalen Tag der Nukleartechnologie im Iran das „Umfassende strategische Dokument zur nuklearen Entwicklung“ bei einer Zeremonie im Gebäude der Atomenergieorganisation des Iran (AEOI) vorgestellt. Der Nationale Tag der Nukleartechnologie wurde im April 2006 im Zusammenhang mit den Fortschritten des Iran in der Nukleartechnologie ins Leben gerufen. Jedes Jahr am 9. April findet eine offizielle Zeremonie statt, bei der die neuesten Errungenschaften der iranischen Wissenschaft auf diesem Gebiet bekannt gegeben werden.