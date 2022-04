Die strategischen Reserven des Landes sind in sehr gutem Zustand

In Bezug auf einige Nachrichten, dass der Krieg zwischen Russland und der Ukraine die Ernährungssicherheit in der Welt, einschließlich des Iran, verringern werde, erklärte Mohammad Javad Sadatinejad: „Dementsprechend haben die lieben Menschen in der aktuellen Situation keine Sorgen um die Versorgung mit Grundgütern wie Getreide und Öl im Land und es herrscht Ruhe in diesem Bereich.“

„Einer der Gründe für den gestiegenen Einkaufspreis von Weizen im Land war, dass unsere lieben Bauern ihre Weizenernte sorgenfrei anliefern konnten, um die Ernährungssicherheit und die Lebensgrundlage der Menschen zu sichern“, fügte er hinzu.