„Von den Amerikanern haben wir noch keine neue Antwort erhalten“

Saeid Khatibzadeh sagte am Montagmorgen auf seiner ersten wöchentlichen Pressekonferenz im Jahr 1401: „Im Bereich der Aufhebung von Sanktionen wurden vom diplomatischen Apparat umfangreiche Maßnahmen ergriffen, und monatelange Verhandlungen und Dutzende von Treffen in Wien und Hunderte von Treffen in Teheran gehörten zu den Aktivitäten des diplomatischen Apparats.“

„In der Praxis wird eine ausgewogene Außenpolitik betrieben. Unsere Botschaften im Ausland haben versucht, effektiv dazu beizutragen, dass die Tourismusbranche wieder normalisiert wird“, fügte er hinzu.

„Was einem unserer Künstler passiert ist, ist ein Beispiel dafür, was passiert ist, was gezeigt hat, dass Washington denkt, dass alles politisch ist. Im Gegensatz zu vielen ihrer Parolen zählt für sie letztlich nur die Politik Washingtons“, betonte er.

„Was wir in Wien erleben, liegt auch in der Verantwortung der Vereinigten Staaten, und Washington hat seine Entscheidungen zu den verbleibenden Fragen noch nicht getroffen. Wir werden nicht ewig warten, und die Vereinigten Staaten müssen ihre politische Entscheidung treffen“, erklärte Khatibzadeh.

„Die Vereinigten Staaten müssen akzeptieren, dass sie Verhandlungen auf der Grundlage der Gleichberechtigung aufnehmen müssen“, sagte er.

Der Sprecher des Außenministeriums sprach auch über die iranisch-saudischen Beziehungen: „Wir sind bereit, die Gespräche fortzusetzen und die Differenzen beizulegen. Wir haben der saudischen Seite unsere Kommentare schriftlich übermittelt, und sie sollen ihre Ansichten äußern.“