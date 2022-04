Iran ist bereit, Katar bei der Ausrichtung der Weltmeisterschaft 2022 zu helfen

Er beglückwünschte die Ankunft des heiligen Monats Ramadan und verwies auf die enormen Kapazitäten auf dem Weg der zunehmenden Entwicklung der Beziehungen und der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern und fügte hinzu: „Durch die Aktivierung aller Kapazitäten der Zusammenarbeit und die Etablierung einer engen Koordination können Teheran und Doha wirksame Schritte im Interesse beider Nationen unternehmen und Stabilität und Sicherheit in der Region herstellen.“

In Bezug auf den bevorstehenden Besuch des Emirs von Katar in Teheran in naher Zukunft bemerkte der Präsident: „Während dieses Besuchs werden große Entscheidungen getroffen, um die Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in verschiedenen Bereichen weiterzuentwickeln.“

„Teheran begrüßt die Entwicklung der Beziehungen zu Doha in verschiedenen Bereichen und betrachtet die Förderung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern als im Interesse der beiden Nationen und Völker der Region“, fügte er hinzu.

Der Emir von Katar betonte in diesem Telefonat auch, dass sein Land nach einem langen Treffen und den Verhandlungen zwischen den beiden Ländern in Doha fest entschlossen sei, die Beziehungen zu Teheran weiterzuentwickeln.

„Wir glauben, dass Ihr Besuch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung brüderlicher Beziehungen und der Stärkung der Zusammenarbeit spielt“, sagte er.

„In Bezug auf die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern bei der Durchführung der Wettbewerbe wird sich der katarische Straßenminister in Kürze mit seinem Amtskollegen auf Kish-Insel treffen, um die Zusammenarbeit zu besprechen“, schloss er.