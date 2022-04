Der UN-Generalsekretär und iranische Außenminister führen ein Telefongespräch

Zu Beginn des Gesprächs gratulierte Guterres der Schaffung eines Waffenstillstands im Jemen und sagte, dass es sich um einen gemeinsamen Erfolg und Sieg handele, der dank der Bemühungen aller Parteien erreicht wurde.

Amir Abdolahian drückte seine Zufriedenheit über die Schaffung eines Waffenstillstands im Jemen aus und dankte dem UN-Generalsekretär für seine Rolle in dieser Hinsicht und betonte, dass es jetzt an der Zeit sei, grundlegende Schritte zur Herstellung von Frieden und Stabilität im Jemen zu unternehmen und insbesondere die humanitären Sanktionen vollständig aufzuheben.

Er kündigte die anhaltende Unterstützung der Islamischen Republik Iran bei der Lösung der Krise im Jemen und dem Ende des Krieges in diesem Land an und betonte: „„Wir hoffen, dass die totale Belagerung des jemenitischen Volkes gleichzeitig mit dem Waffenstillstand endet, damit diese wichtige Gelegenheit nicht verloren geht.“

Unser Außenminister betonte die Bedeutung der Entsendung humanitärer Hilfe an das jemenitische Volk.

„Der Iran unterstützt die Erklärung des Sicherheitsrates zum Waffenstillstand im Jemen. Aber eine andere Aussage, die einseitig die Regierung der nationalen Rettung verurteilt, ohne die saudischen Angriffe auf den Jemen zu berücksichtigen, ist nicht konstruktiv“, sagte er.

Über die Gespräche in Wien fügte Amir Abdollahian hinzu: „Wir sind in den Gesprächen einer Einigung nahe und haben unsere Vorschläge zu den verbleibenden Fragen an die US-Seite weitergeleitet. Der Ball ist im Spielfeld der USA.“

Guterres drückte in diesem Gespräch seine Hoffnung aus, den Abschluss eines Abkommens über das Nuklearprogramm in Wien zu beschleunigen.

Die beiden Seiten tauschten auch Meinungen über andere internationale Themen aus, darunter Afghanistan und die Ukraine.