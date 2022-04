Großbritannien baut ein Kernkraftwerk, um seine Abhängigkeit von russischer Energie zu verringern

Laut IRNA sagte der britische Handelsminister Kwasi Kwarteng dem Sunday Telegraph, dass das Land im Rahmen eines Plans zur Erweiterung der einheimischen Energie mindestens sieben neue Kernkraftwerke bauen könnte.

In Bezug auf Großbritanniens Plan für die nächsten Jahrzehnte fügte Kwasi Kwarteng hinzu, dass bis 2050 sechs oder sieben Atomanlagen in Großbritannien in Betrieb genommen werden.

Großbritanniens neue Energiesicherheitsstrategie, die am Donnerstag veröffentlicht wird, wird die britische Regierung wahrscheinlich dazu verpflichten, den Bau von mindestens zwei großen Kernkraftwerken sowie mehreren kleinen Reaktoren bis 2030 zu unterstützen.

Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine planen die europäischen Länder, ihre Öl- und Gasabhängigkeit von Moskau zu verringern und inländische Energieentwicklungsprogramme auf ihre Agenda zu setzen.