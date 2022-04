Der Iran führt das Wachstum der Stahlproduktion an

Teheran (IRNA) - Die World Steel Association hob hervor, dass es der Islamischen Republik Iran gelungen ist, in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 in Bezug auf die gesteigerte Produktion dieses strategischen Metalls weltweit an erster Stelle zu stehen.

In den ersten beiden Monaten des laufenden Jahres erreichte die iranische Stahlproduktion 5,3 Millionen Tonnen, was einer Steigerung von 11,8% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Auf den Plätzen zwei bis fünf folgten laut Verband Indien (6,6 %), Deutschland (1,1 %), Russland (1 %) und die USA (0,6 %). Laut dem iranischen Ministerium für Entwicklung und Erneuerung von Minen und Bergbauindustrie verzeichnete die weltweite Produktion jedoch im selben Zeitraum einen Rückgang um 5,5 %. China, der weltgrößte Stahlproduzent, produzierte in den ersten beiden Monaten des Jahres 2022 158 Millionen Tonnen.