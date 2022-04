Zelinsky und Putin werden sich wahrscheinlich treffen

Nach Angaben des ukrainischen Beamten sprach der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan am Freitag mit seinen russischen und ukrainischen Amtskollegen und sie kündigten ihre Bereitschaft zu einem Treffen in naher Zukunft an.

„Zeitpunkt und Ort des Treffens stehen noch nicht fest, aber es ist wahrscheinlich, dass das Treffen zwischen Selenskyj und Putin in Istanbul oder Ankara stattfinden wird“, fügte er hinzu.

Am vergangenen Dienstag fanden Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in der Türkei statt, die vom ukrainischen Verhandlungsführer Mikhail Podoliak positiv bewertet wurden.

Der russische Außenminister Sergej Lawrow sagte auch, Moskau bereite sich darauf vor, auf die Vorschläge zu reagieren, die bei den Gesprächen am vergangenen Dienstag gemacht wurden.

Der ukrainische Präsident hat wiederholt zu einem direkten Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin aufgerufen.

Bisher wurden seit Kriegsbeginn sechs Runden von Friedensgesprächen zwischen Kiew und Moskau abgehalten, um einen Waffenstillstand zu erreichen und eine Einigung über die Forderungen beider Seiten zu erzielen.