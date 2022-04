Die Ermordung von 3 Palästinensern durch das zionistische Regime wird eine ähnliche Antwort erhalten

Laut einem IRNA-Bericht, der am Sonntagmorgen auf der Website von Al-Watan Palestine veröffentlicht wurde, wiesen die Al-Quds-Brigaden darauf hin, dass das Verbrechen, drei junge Palästinenser durch die Besatzungstruppen am Samstagmorgen in der Stadt Jenin zu töten, eine Fortsetzung der Besatzung und Aggression des zionistischen Regimes sei.

In der Erklärung der Al-Quds-Brigaden heißt es: „Unsere Krieger haben den Sieg und das Martyrium mit ihrem Blut errungen, ohne Rücksicht auf die Armee des Besatzungsregimes und ihr Militärarsenal zu nehmen. Wir werden in Palästina bleiben, um die Flamme des Widerstands gegen das zionistische Regime am Brennen zu halten.“

„Das Blut von drei Kämpfern, die in Jenin gemartert wurden, unterstrich die historische Verbindung zwischen Jenin und der heutigen Schlacht und dem 20 Jahre alten Dschihadisten-Epos“, hieß es in dieser Erklärung.

Militante Zionisten töteten drei Palästinenser in der Stadt Jenin.

Das israelische Militär griff das Auto mit den drei jungen Palästinensern in der Stadt Jenin an.