Ayatollah Raisi: Wir haben das Leben der Menschen nicht an JCPOA gebunden

Ayatollah Seyyed Ebrahim Raisi fügte bei einem Treffen mit einer Gruppe von Gelehrten und Geistlichen von Khorasan Razavi am Mittwochabend in Mashhad hinzu: 'Ob die Gespräche einen Punkt erreichen oder nicht, wir haben unsere Pläne in der Nationalen Wirtschaftsabteilung und wir werden es mit Nachdruck fortsetzen.'

Er betonte: 'Wir schauen keine Fremden an, wir kommunizieren gerne mit allen, aber wir warten nie darauf, dass andere kommen und unsere Probleme lösen.'

Der Präsident sagte: 'Heute ist das Vertrauen des Volkes und des Führers der Revolution in die Regierung eine große Unterstützung für uns, und dieses Vertrauen erhöht das soziale Kapital, die soziale Teilhabe, die Vitalität und die Hoffnung in der Gesellschaft.'

Raisi fügte hinzu: 'Alle Bemühungen der verschiedenen Teile des Landes müssen von der Konfrontation mit dem Feind und dem Schaffen und Einbringen von Hoffnung in die Gesellschaft begleitet werden, und dies ist nicht mit Worten und Anweisungen möglich, sondern muss im Aktionsbereich verwirklicht werden.'

In Bezug auf die Bemühungen, Hindernisse für das Erreichen der Ziele der Revolution und des Landes zu beseitigen, sagte Raisi: 'Es gibt Feindseligkeiten und Hindernisse auf unserem Weg und eine Gruppe versucht in diese Richtung Einfluss zu nehmen, aber keines von ihnen wird die Bewegung der iranischen Nation aufhalten.'