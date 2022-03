Afghanistan braucht intraregionalen Mechanismus parallel zur Bildung einer nationalen Regierung

Tehran (IRNA) - Der iranische Außenminister sagte: 'Die Schaffung eines intraregionalen Mechanismus parallel zur Bildung einer umfassenden nationalen Regierung ist eine Notwendigkeit für Afghanistan.'

Hussein Amir Abdollahian, der sich in China, aufhält, um am dritten Treffen der Außenminister der afghanischen Nachbarn teilzunehmen, sagte am Donnerstag: 'Wir müssen alle daran arbeiten, dass Afghanistan nicht erneut zum Schauplatz politischer und militärischer Konflikte wird.'

'Zweifellos werden die Menschen in Afghanistan und den Nachbarländern die ersten Opfer der verheerenden Folgen einer solchen Situation sein.', fügte er hinzu.

Ihm zufolge ist es notwendig, dass die Nachbarn und befreundeten Länder Afghanistans die notwendigen Mechanismen für eine Zusammenarbeit beim Wiederaufbau und der Entwicklung Afghanistans definieren und ihre Zusammenarbeit ausbauen.

Der iranische Außenminister machte die langjährige Besetzung des Landes und die falsche Politik der Besatzer und der Vereinigten Staaten für die Probleme Afghanistans verantwortlich und fügte hinzu: 'Die langjährige Besetzung Afghanistans hat seiner Entwicklung nicht nur nicht geholfen, sondern auch eine Art Abhängigkeit entstand, die verursachte, dass mit dem Rückzug der Besatzer zum Zusammenbruch der politischen und wirtschaftlichen Strukturen führte.'

Amir Abdollahian fuhr fort: 'Leider hält diese unkonstruktive Vorgehensweise an und es besteht immer noch Kriegsangst, die aus dem Eingreifen der Besatzer gegen die unterdrückten Menschen dieses Landes resultiert.'

Ihm zufolge ist es für alle Länder, insbesondere die Nachbarländer, notwendig, dem afghanischen Volk auf jede erdenkliche Weise zu helfen.