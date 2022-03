Amir Abdollahian und Marsudi treffen sich in China

Teheran (IRNA) – Am Rande des 3. Ministertreffens der Nachbarstaaten Afghanistans trafen sich an diesem Mittwoch der iranische Außenminister und seine indonesische Amtskollegin Retno Marsudi in der chinesischen Stadt Tunxi.

Heute Nachmittag traf Hossein Amir Abdollahian mit der indonesischen Außenministerin zusammen und erörterte Themen von beiderseitigem Interesse. Er würdigte Indonesiens konstruktive Zusammenarbeit in internationalen Organisationen und lobte Indonesiens Position in der palästinensischen Frage. Konsularische Fragen und Entwicklungen in Westasien waren weitere Themen, die der Außenminister der Islamischen Republik Iran erörterte. Hossein Amir Abdollahian reiste nach Tunxi, Provinz Anhui, um am dritten Treffen der Außenminister der Nachbarländer Afghanistans teilzunehmen. Der Gastgeber des zweiten Außenministertreffens der Nachbarstaaten Afghanistans war im vergangenen Jahr die Islamische Republik Iran in Teheran. Das erste Treffen der Außenminister der Nachbarstaaten Afghanistans fand online in Pakistan statt. An dem Treffen nahmen die Außenminister Irans, Chinas, Tadschikistans, Turkmenistans und Usbekistans teil.