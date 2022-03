Der endgültige Text des Wiener Abkommens ist im Wesentlichen fertig und liegt auf dem Tisch

„Die Gespräche dauern noch an und stehen kurz vor dem Abschluss“, erklärte sie.

„Wir arbeiten daran, so schnell wie möglich zu den Wiener Gesprächen zurückzukehren und eine Einigung zu erzielen. Die Verhandlungen sind in eine Phase eingetreten, in der „Delegationen in die Hauptstädte zurückkehren, um endgültige und sehr schwierige politische Entscheidungen zu treffen“, fügte sie hinzu.

„Die EU steht als Koordinatorin des JCPOA mit allen Parteien und den Vereinigten Staaten in Kontakt, um eine endgültige Einigung zu erzielen“, fuhr sie fort.

„Die meisten Länder, die an den Gesprächen teilnehmen, wollen, dass die Gespräche schneller abgeschlossen werden, aber das Erreichen einer endgültigen Einigung wartet auf die politischen Entscheidungen der USA zu einigen verbleibenden Schlüsselfragen“, stellte sie fest.