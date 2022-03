Der 27. OPEC-Plus-Gipfel ist in der aktuellen globalen Situation von besonderer Bedeutung

Teheran (IRNA) - In Bezug auf das OPEC Plus-Gipfel am Donnerstag sagte der iranische Ölminister: „Dies ist ein wichtiges Treffen und wird die Ölpreise in den kommenden Wochen und Monaten definitiv beeinflussen.“

„Der 27. OPEC Plus-Gipfel findet am 31. März 2022 statt“, erklärte Javad Oji heute (Montag) in einem Gespräch mit IRNA. „Wir hoffen, dass mit den guten Entscheidungen, die von den Mitgliedern dieses OPEC-Plus-Treffens getroffen werden, Gutes passiert“, fügte er hinzu. Am Donnerstag findet der 27. OPEC-Plus-Gipfel statt, da der von politischen Risiken betroffene Preis des schwarzen Goldes mittlerweile über 120 Dollar pro Barrel liegt. Es ist mehr als einen Monat her, seit Russland in die Ukraine einmarschiert ist, und letzte Woche haben Angriffe jemenitischer Streitkräfte auf saudische Ölanlagen die Ölpreise in die Höhe getrieben. Saudi-Arabien gab nach den Anschlägen bekannt, dass es nicht für das Gleichgewicht des Ölmarktes verantwortlich sei, was die Ölpreise um ein Prozent pro Tag erhöhte.