Der US-Senator fügte am Sonntag in einem Interview mit CNN hinzu: „Am Ende von Bidens Rede gab es einen schrecklichen Fehler, ich wünschte, er würde den Text der Rede weiter lesen.“

„Ich denke, die meisten Menschen, die im Bereich Außenbeziehungen arbeiten, wissen, dass die 9 Worte, die Biden zu sagen hat, große Probleme verursachen können“, betonte er.

Risch forderte den US-Präsidenten zudem auf, sich an den Text seiner Reden zu halten.

„Meiner Meinung nach sollten sekundäre Sanktionen gegen alle russischen Banken verhängt werden“, sagte er.

Der US-Präsident Joe Biden, der Polen besucht, forderte am Samstagabend einen Regierungswechsel in Russland und sagte, Putin könne nicht an der Macht bleiben.

„Um Gottes Willen, dieser Mann darf nicht an der Macht bleiben“, sagte Biden in seiner als historisch angekündigten Rede zum Abschluss seiner Polen-Reise.

„Der einzige Schuldige ist der russische Präsident Wladimir Putin. Putin hat die Demokratie erstickt, indem er die Ukraine angegriffen hat“, fügte er hinzu.

US-Präsident Joe Biden sagte am Sonntagabend, er wolle keinen Regierungswechsel in Russland. Zuvor hatten US-Beamte erklärt, dass sie nicht beabsichtigen, die Regierung in Russland zu wechseln.