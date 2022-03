Die Europäer versuchen, die USA zu einer politischen Entscheidung zu zwingen

Am 11. März werden nach mehreren Monaten die Verhandlungen zur Aufhebung der Sanktionen in Wien vorübergehend ausgesetzt und die Verhandlungsführer kehren in die Hauptstädte zurück, damit Washington eine politische Entscheidung treffen kann, um eine gute Einigung zu erzielen.

Trotz einer Gesprächspause in Wien wurden die Kontakte zwischen dem iranischen Außenminister Hossein Amir Abdollahian und dem Hohen Vertreter der EU für Außenpolitik, Josep Borrell, sowie die Gespräche zwischen Ali Baqeri Kani und Enrique Mora fortgesetzt.

Nach diesen Konsultationen und Gesprächen traf Enrique Moura am Samstagabend in Teheran ein, um sich am heutigen Sonntag mit Ali Bagheri, dem Chefunterhändler der Islamischen Republik Iran, zu treffen.

Auf Wunsch von Mora werden weitere Treffen zwischen ihm und einigen hochrangigen Beamten unseres Landes stattfinden.

Die Verhandlungen befinden sich jetzt an einem kritischen Punkt, und einige der verbleibenden Probleme werden nicht gelöst und es wird keine Einigung erzielt, da Washington keine Entscheidungen trifft.

Diese Bemühungen zielen darauf ab, diese Entscheidungen abzuschließen.

„Wir haben den Punkt der Einigung erreicht, aber es gibt nur noch wenige wichtige Themen, und Herr Mora ist in Teheran eingetroffen, um die Themen zu erörtern“, erklärte der iranische Außenminister.

Unser Außenminister Hossein Amir Abdollahian sagte in einem Fernsehinterview zum jüngsten Verhandlungsprozess: „Das Abkommen wird nicht über das Atomabkommen hinausgehen. Wir haben große Fortschritte bei der Aufhebung von Sanktionen gemacht.“