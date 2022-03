Protest vor der saudischen Botschaft in den Niederlanden

Teheran (IRNA) - Eine Gruppe von Menschenrechtsaktivisten versammelte sich am Samstag vor der saudischen Botschaft in Den Haag, um gegen die Hinrichtung von 81 Menschen in Riad zu protestieren.

Die Demonstranten trugen Plakate mit der Aufschrift „Stoppt die Unterdrückung in Saudi-Arabien“ und verurteilten die Tat des saudischen Regimes und zeigten Fotos der Opfer vor der saudischen Botschaft. Die Demonstranten skandierten Slogans gegen das saudi-arabische Regime und forderten ein Ende der Tötung unschuldiger Menschen im Land. In den letzten Jahren gab es in den Niederlanden viele Proteste gegen das Vorgehen von Riad, darunter die Installation eines symbolischen Straßenschilds für Jamal Khashoggi vor der Botschaft des Landes. Am 12. März hat Saudi-Arabien 81 Menschen hingerichtet, darunter 41 Schiiten.