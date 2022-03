US-Gericht verurteilt Polizei von Denver

Nach Angaben der American Civil Liberties Union war die Stadt Denver bereits Zeuge von Bürgerbeschwerden gegen das Verhalten der Polizei bei friedlichen Protesten nach der Ermordung von George Floyd im Jahr 2020.

Die Klage ist die erste, die vor Gericht eingereicht wird. Das Urteil wurde nach dreistündigen Beratungen der Jury und einem dreiwöchigen Prozess in der Gegend von Denver verkündet.

Floyd war am 25. Mai 2020 in Minneapolis im Bundesstaat Minnesota bei einem brutalen Polizeieinsatz getötet worden.

