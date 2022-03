Hamilton nennt die Massenexekution in Saudi-Arabien erstaunlich

Die neue Runde des Formel-1-Rennens soll am Sonntagabend in der Stadt Jeddah, Saudi-Arabien, stattfinden.

Lewis Hamilton hat am Rande der Trainingsrunde in einem Interview mit Reportern darauf reagiert.

„Wohin wir reisen, liegt nicht in meiner Verantwortung, aber wir Fahrer haben die Pflicht zu versuchen, unser Möglichstes zu tun, während wir hier sind“, fügte er hinzu.

„Wir müssen das Bewusstsein dafür schärfen, was in Saudi-Arabien passiert ist. Ich bin bereit, Menschen zu treffen, die versuchen, diese Veränderung in Saudi-Arabien herbeizuführen“, betonte er.

Vor wenigen Wochen hat Saudi-Arabien an einem Tag 81 Menschen hingerichtet.