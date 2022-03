Guterres: Lasst uns mit der Botschaft von Nowruz die Versprechen der Welt mit Frieden und Gesundheit erfüllen

Auf Initiative der Ständigen Vertretung der Islamischen Republik Iran in New York und unter Beteiligung von 11 weiteren Ländern im Bereich Nowruz fand die Feier des Internationalen Nowruz-Tages am Dienstag virtuell im UN-Hauptquartier in New York statt.

An dem Treffen unter dem Vorsitz von Majid Takht-e Ravanchi, Irans Botschafter und Ständiger Vertreter bei den Vereinten Nationen, nahmen auch der UN-Generalsekretär, der Präsident der Generalversammlung und der Präsident des UN-Wirtschafts- und Sozialrats teil.

'Nowruz ist eine Feier des Neuanfangs, der Beginn des neuen Jahres, die Ankunft des Frühlings und die Wiedergeburt der Natur.', sagte Antonio Guterres.

Guterres fügte hinzu: 'Nowruz ist eine Erinnerung an all unsere Gemeinsamkeiten und fördert Werte wie Frieden, Menschenrechte und Menschenwürde, die die Vereinten Nationen jeden Tag fördern wollen.'

'Leider stehen diese gemeinsamen Werte vor großen Herausforderungen und die Welt steht vor einem beispiellosen Krisensturm', sagte er.

Der UN-Generalsekretär betonte: 'Lassen Sie uns diesen Neuanfang mit einem starken und frischen Willen verbinden, unseren Planeten zu schützen und die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass niemand in der Entwicklung zurückbleibt.'