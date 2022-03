Der Preis für ein Barrel Öl erreichte 119 US-Dollar

Die Ölpreise stiegen am Dienstag angesichts der Besorgnis über Lieferkürzungen und Nachrichten über russische Ölsanktionen durch einige EU-Mitglieder sowie die jüngsten Angriffe auf saudische Ölanlagen.

West Texas Intermediate für die Lieferung im Juni stieg ebenfalls um 2,8 Prozent auf 114,30 Dollar pro Barrel.

Im Handel von gestern (Montag) stieg der Preis für ein Barrel Öl aufgrund der Krise in der Ukraine um mehr als 3 %.

Gestern stieg der Rohölpreis aufgrund von Befürchtungen an den Märkten über eine Unterbrechung der Lieferungen aufgrund der aktuellen Krise und der russischen Militäroperationen in der Ukraine weiter an.