Revolutionsführer bezeichnet 1401 als das Jahr der 'Produktion, wissensbasiert, beschäftigungsschaffend'

In einer Botschaft gratulierte der Oberste Führer der Islamischen Revolution der großen Nation Iran und allen sympathisierenden Nationen anlässlich von Beginn des Jahres 1401, Nowruz und der Geburt von Hazrat Mahdi (as).

Mit besonderen Glückwünschen an die Familien der Märtyrer sowie an Veteranen und Diener der Nation in verschiedenen Bereichen der Wissenschaft, Gesundheit, Sicherheit und des Widerstands hat er das neue Jahr als das Jahr der 'Produktion, wissensbasiert, arbeitsplatzschaffend' bezeichnet.

Ayatollah Khamenei zählte das Jahr 1400 wie in anderen Jahren mit den Höhen und Tiefen auf und sagte: 'Die großen Präsidentschaftswahlen waren eines der wichtigsten Höhen und und Süßigkeiten des Vorjahres.'

'In verschiedenen Bereichen der Wissenschaft und Technologie wurde großartige Arbeit geleistet, von der Herstellung mehrerer zuverlässiger Impfstoffe bis hin zu Satellitenstarts', stellte er fest.

Der Führer der Revolution beschrieb das Geständnis der Amerikaner über ihre erniedrigende Niederlage unter maximalem Druck gegen den Iran als eine weitere Süße in der Welt im Jahr 1400 und fügte hinzu: 'Der Widerstand des Volkes führte zu diesem Sieg, und tatsächlich war es die iranische Nation, die gewonnen hat.'

Um den Grund mehrerer Ereignisse, die sich in anderen Teilen der Welt im Jahr 1400 ereigneten, zu erklären betonte er: 'Diese Ereignisse zeigten alle die Richtigkeit des Weges der iranischen Nation gegen die amerikanische Arroganz.'

Ayatollah Khamenei beschrieb 'die Schwierigkeit des Lebensunterhalts der Menschen, Probleme und Inflation' als das bitterste Problem von 1400 und fügte hinzu: 'Wirtschaftliche Probleme sind heilbar und müssen geheilt werden.'

Der Führer der Revolution erklärte den Grund für die Konzentration auf die Frage der Produktion in den letzten Jahren: 'Die Produktion ist der Schlüssel zur Lösung wirtschaftlicher Probleme und der Hauptweg zur Überwindung wirtschaftlicher Schwierigkeiten, während Wirtschaftswachstum, Beschäftigungsanstieg, Inflationsrückgang, Anstieg des Pro-Kopf-Einkommens, Verbesserung des öffentlichen Wohlergehens sowie Steigerung des nationalen Selbstvertrauens und der Würde vom Wohlstand von der nationalen Produktion abhängen.