Zweites Ölfeld in Fars in den Produktionskreislauf aufgenommen

Mohsen Khojastehmehr erklärte über die Ausbeutung des Ölfeldes in der Provinz Fars: 'In diesem Feld wurden fünf Brunnen gebohrt, von denen drei in den Produktions- und Betriebskreislauf mit einem täglichen Produktionsfluss von 9.000 Barrel eingetreten sind.'

'Die anderen beiden Brunnen befinden sich mit 85 % Fortschritt in der Endphase der Fertigstellung und werden voraussichtlich Anfang 1401 in den Produktionszyklus eintreten.', fügte er hinzu.

Er präzisierte: 'Bei der Umsetzung des Projekts zur Erschließung des Ölfeldes 'Khesht' wurden die Unterstützung der heimischen Produktion, die Herstellung der erforderlichen Teile und Ausrüstungen aus den Produkten der Bauherren, Handwerker und einheimischen wissensbasierten Unternehmen bereitgestellt und verwendet.

Mit dem täglichen Betrieb von 9.000 Barrel Öl aus diesem Ölfeld schloss sich das zweite Ölfeld in der Provinz Fars dem Produktionskreislauf an.

Das Khesht-Ölfeld ist eines der Ölfelder der Zentraliranischen Ölgesellschaft im Tätigkeitsbereich der South Zagros Oil and Gas Exploitation Company, die 180 km von Shiraz entfernt liegt.