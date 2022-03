Saudi-Arabien meldet einen Angriff auf die Ölanlage Aramco in Jizan durch den Jemen

Teheran (IRNA) – „Die Raketen- und Drohneneinheit des Landes hat wichtige zweistufige Operationen an mehreren lebenswichtigen Einrichtungen in Zentral-, West- und Südwestsaudi-Arabien durchgeführt“, erklärte der Sprecher der jemenitischen Streitkräfte am Sonntag.

Brigadegeneral Yahya Saree gab Einzelheiten einer Vergeltungsoperation der saudischen Streitkräfte in Saudi-Arabien bekannt. Er sagte zuvor auf einer Pressekonferenz, dass die jemenitischen Streitkräfte als Reaktion auf die anhaltenden Angriffe und die Belagerung des jemenitischen Volkes durch die saudisch-emiratische Koalition eine Militäroperation gestartet hätten. In der ersten Phase der Operation zielte sie auf eine Reihe wichtiger und lebenswichtiger Einrichtungen des saudischen Feindes in Riad und der Region Yanbu (westlich von Saudi-Arabien) und einigen anderen Gebieten. „Nach dem Erfolg der ersten Phase der Operation führten die jemenitischen Streitkräfte die zweite Phase der Operation durch, die auf eine Reihe lebenswichtiger und wichtiger Ziele in Gebieten wie Abha, Khamis Mushait und Jizan, Samtah und Dhahran al-Janub“, fuhr er fort. „Die jemenitischen Streitkräfte werden in der Lage sein, militärische Operationen durchzuführen, um die unterdrückerische Belagerung des Jemen zu durchbrechen, was Ziele beinhalten wird, an die der kriminelle Feind nicht denkt“, betonte er. Der Brigadegeneral warnte die Angreifer auch vor den Folgen einer Fortsetzung der Belagerung des Jemen.