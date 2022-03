Erlöse aus dem Verkauf von Öl sollten für Investitionen im Land ausgegeben werden

„Dank Gott, der Unterstützung des Obersten Führers und den Aktionen des Präsidenten und anderer Regierungsmitglieder konnten wir den Ölverkauf in drei Monaten auf mehr als eine Million Barrel pro Tag steigern. Es ist uns gelungen, einige der eingefrorenen Vermögenswerte in anderen Ländern freizugeben und die strategischen Reserven an Grundnahrungsmitteln zu erhöhen”, fügte Mohammad Mokhber hinzu.

„Heute ist die Islamische Republik Iran eines der führenden Länder bei der Bewältigung und Kontrolle des Coronavirus“, betonte er.