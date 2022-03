Die Tötung unschuldiger Menschen ist das Ergebnis des Mangels an Gerechtigkeit im Sicherheitsrat

Urmia (IRNA) - Der Erzbischof der Ostassyrischen Kirche des Iran sagte: „Das Ergebnis des Mangels an Gerechtigkeit im UN-Sicherheitsrat ist das Massaker an unschuldigen Menschen in verschiedenen Teilen der Welt.“

Wie das saudische Innenministerium am vergangenen Samstag mitteilte, seien 81 Menschen hingerichtet worden, 41 davon Schiiten. Unter dem Vorwand der Terrorismusbekämpfung tötet die saudische Regierung jedes Jahr eine große Zahl ihrer Gegner. Marnersay Benjamin verurteilte die Tötung unschuldiger Menschen überall auf der Welt und fügte hinzu: „Der UN-Sicherheitsrat wurde gegründet, um allen Nationen Frieden zu bringen, aber er ist nicht in der Lage, seine Mission ordnungsgemäß auszuführen.“ „Der Sicherheitsrat kann nicht entschieden auf der Grundlage von Gerechtigkeit und Menschlichkeit entscheiden, aber seine Mitglieder entscheiden auf der Grundlage der nationalen Interessen ihres Landes, nicht der Interessen aller Länder“, betonte er. „Daher wird jeder Krieg und jedes Blutvergießen, selbst wenn es zur Erlangung von Macht, Reichtum und Status führt und zum Massaker an unschuldigen Menschen jeglicher Nation oder Rasse führt, gemäß der christlichen Religion verurteilt“, sagte er. „In den heutigen Jahrhunderten erleben wir den Ersten und Zweiten Weltkrieg, und heute erleben wir den Krieg zwischen Russland und der Ukraine sowie das brutale Massaker an unschuldigen Menschen in Palästina und Syrien“, fuhr er fort. „Das Massaker an Menschen und das Abschlachten, das außerhalb des göttlichen Gesetzes und des Völkerrechts liegt, wird verurteilt, und aus Sicht des Christentums kann der Mensch keinen anderen Menschen töten, weil er ein Geschöpf Gottes ist“, stellte er fest.