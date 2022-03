Irans Snowboard-Nationalmannschaft von Männer reist nach Serbien, an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen

Teheran (IRNA) - Die iranische Snowboard-Nationalmannschaft reiste nach Serbien, um an den internationalen Wettbewerben teilzunehmen, die am 19. und 20. März in diesem Land stattfinden werden.

Die Internationalen Snowboard-Wettkämpfe werden in den beiden Disziplinen „Big Air“ und „Slopestyle“ ausgetragen. Die iranischen Skifahrer Amir Ali Bagherzadeh und Hamid Khodsiani werden an diesem internationalen Turnier in Serbien teilnehmen.