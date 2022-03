Nazanin Zaghari wartet auf die Erlaubnis, das Land zu verlassen

In einem Interview mit IRNA am Dienstag äußerte Hojjat Kermani die Hoffnung, dass diese Möglichkeit bald gegeben sein werde.

„Die Strafe in einem der Fälle von Nazanin Zaghari endete im März 2021“, fügte er hinzu.

Zaghari musste wegen eines weiteren offenen Verfahrens im Gefängnis bleiben, aber mit Hilfe der Justiz verbüßte sie einen Teil seiner Strafe unter elektronischer Überwachung.

Einige westliche Medien begannen am Dienstagmorgen mit der Verbreitung von Berichten, um Zaqaris Freiheit mit den Fortschritten in Verbindung zu bringen, die bei den iranisch-britischen Verhandlungen über die Begleichung der britischen Schulden in Höhe von 400 Millionen Pfund gegenüber dem Iran erzielt wurden.

Der Sprecher des Außenministeriums Irans, Saeid Khatibzadeh, hatte bereits betont, dass die britischen Schulden gegenüber dem Iran fest und endgültig seien und sich im Laufe der Zeit aufgrund der Verzögerung der britischen Regierung bei der Rückzahlung sogar noch erhöhen würden.

Nazanin Zaghari-Ratcliffe wurde im April 2016 am internationalen Flughafen Imam Khomeini festgenommen und zu fünf Jahren Haft verurteilt.